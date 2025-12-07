Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 73 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 649 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 508 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 233 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 952 bin 73 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 649??????? megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 606 megavatsaat elektrik ihracatı, 186 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.