Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 857 bin 355 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 809 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 323 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 807 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 759 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 276 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.