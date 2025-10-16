Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Verileri Açıklandı

Dün Türkiye'de 904 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 498 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 19.00'da, en düşük ise 05.00'te gerçekleşti. Üretimde en fazla payı doğal gaz santralleri aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 952 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 4 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 558 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 673 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

