Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 904 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 498 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 952 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 4 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 558 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 673 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.