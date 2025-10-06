Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 766 bin 487 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 561 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 660 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 886 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 766 bin 487 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 561 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,9'luk payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 138 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 211 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.