Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Üzerine Günlük Rapor

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 493 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 204 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 198 bin 26 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 181 bin 557 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 925 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 456 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.