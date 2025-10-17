Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Üzerine Güncel Veriler

Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 318 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 305 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 648 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 967 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 912 bin 318 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 305 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24'lük payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,96 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,8 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 590 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 623 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.