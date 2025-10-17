Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Üzerine Güncel Veriler

Dün Türkiye'de 912 bin 318 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 305 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 648 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 967 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24'lük payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,96 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,8 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 590 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 623 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
