Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 27 bin 823 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 19 bin 848 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 385 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 957 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 27 bin 823 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 19 bin 848 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 311 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 790 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.