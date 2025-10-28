Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Güncelleme:
Dün Türkiye'de günlük bazda 869 bin 608 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 573 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 19.00'da kaydedildi. Rüzgar enerjisi, elektrik üretiminde en büyük paya sahip.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 296 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 853 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 77 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 42 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
