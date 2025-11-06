Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi İstatistikleri Açıklandı

Türkiye'de dün 920 bin 208 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 325 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 18.00'de 43 bin 752 megavatsaat ile kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 752 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 175 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,5 ile doğal gaz ve yüzde 12,9 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 316 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 218 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

