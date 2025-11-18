Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verilerle Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 935 bin 9 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 69 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 134 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 206 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile rüzgar ve yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 125 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 185 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.