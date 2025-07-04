Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verilerle Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 52 bin 88 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 42 bin 19 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 225 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 619 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 52 bin 88 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 42 bin 19 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 479 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 415 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.