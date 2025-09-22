Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verileri Açıkladı

Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 845 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 755 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 361 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 789 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 845 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,1 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,7 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 74 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 31 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.