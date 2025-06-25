Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verileri Açıkladı

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Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 1 milyon 25 bin 1 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 27 bin 31 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ithal kömür santralleri liderliği elinde bulunduruyor.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 25 bin 1 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 27 bin 31 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 219 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 384 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 25 bin 1 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 27 bin 31 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,2 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 498 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 533 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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