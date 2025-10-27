Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verileri

Güncelleme:
Türkiye'de günlük bazda 782 bin 900 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 777 bin 371 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti. Üretimde en büyük paya ithal kömür santralleri sahip.

Türkiye'de dün günlük bazda 782 bin 900 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 777 bin 371 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 538 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 806 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 782 bin 900 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 777 bin 371 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 199 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 694 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
