Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 144 bin 421 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 138 bin 218 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 360 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 469 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 144 bin 421 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 138 bin 218 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 434 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 225 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.