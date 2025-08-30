Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Veriler Açıklandı

Güncelleme:
Dün Türkiye'de toplam 1 milyon 92 bin 4 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 90 bin 636 megavatsaat olarak kaydedildi. Doğal gaz santralleri üretimde başı çekerken, elektrik ihracatı 6 bin 250 megavatsaat, ithalat ise 4 bin 891 megavatsaat düzeyindeydi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 806 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 37 bin 122 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile ithal kömür ve yüzde 11,9 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 250 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 891 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
