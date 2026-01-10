Haberler

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 59 bin 925 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 49 bin 137 megavatsaat oldu. Elektrik üretiminde doğal gaz santralleri yüzde 31,6 pay ile lider konumda.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 368 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 741??? megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 191 megavatsaat elektrik ihracatı, 1414 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
