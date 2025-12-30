Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 48 bin 888 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 33 bin 627 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek saatlik tüketim 11.00'de gerçekleşirken, elektrik üretiminde en büyük pay doğal gaz santrallerine ait.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 48 bin 888 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 33 bin 627 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51,243 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 31,596 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 48 bin 888 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 33 bin 627 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 595 megavatsaat elektrik ihracatı, 337 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi

Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
Elektrikte sayaç ve güvence bedellerine zam

Elektrikte 2026 tarifesi belli oldu! İşte zamlı bedeller