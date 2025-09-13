Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 27 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 205 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 454 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 69 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 27 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 205 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 908 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 868 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.