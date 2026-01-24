Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de 1 milyon 81 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 69 bin 483 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek elektrik tüketimi saat 12.00'de gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 562 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 707 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 461 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 549 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
