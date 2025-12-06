Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de 999 bin 975 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 992 bin 928 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 18.00'de, en düşük ise 05.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri, üretimde en yüksek payı aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 411 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 716 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 288 megavatsaat elektrik ihracatı, 246 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
