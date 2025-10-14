Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 772 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 267 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 605 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 668 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 772 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 267 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1'lik payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 54 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 554 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.