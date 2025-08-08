Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 196 bin 756 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 181 bin 217 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 168 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 241 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 185 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 648 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.