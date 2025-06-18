Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 981 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 986 bin 299 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 479 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 220 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 981 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 986 bin 299 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,6 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 268 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 644 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.