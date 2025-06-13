Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 411 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 652 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 416 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 816 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 985 bin 411 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 652 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 649 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 914 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.