Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Değerlendirme

Türkiye'de dün günlük bazda 869 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 457 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 441 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 632 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 26,4 ile doğal gaz ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 493 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 794 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.