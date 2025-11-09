Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Değerlendirme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 869 bin 167 megavatsaat, tüketim ise 867 bin 457 megavatsaat olarak kaydedildi. Elektrik tüketiminde en yüksek seviye 19.00'da görülürken, en düşük seviye ise 05.00'te gerçekleşti. Üretimin büyük kısmı ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Türkiye'de dün günlük bazda 869 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 457 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 441 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 632 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 869 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 457 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 26,4 ile doğal gaz ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 493 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 794 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Mbaye Diagne, 1. Lig'i kasıp kavuruyor

Cimbom'un eski yıldızı 1. Lig'i kasıp kavuruyor: 12 maç 12 gol
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi

500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Paranın patronu yanıt verdi
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '6 ay sonra biter' dediği evlilik 6 ayda bitti

"6 ay sürmez" dediği evlilik 6 ayda bitti
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Türkiye'yi sarsan yangınla ilgili yeni gelişme
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan faciada kilit isim kaçmaya çalışırken yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.