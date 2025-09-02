Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Bazda Raporlandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 76 bin 416 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim 1 milyon 73 bin 278 megavatsaat oldu. İthal doğal gaz santralleri üretimde başı çekerken, ülkede 5 bin 779 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 9 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 743 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 ile ithal doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile ithal kömür ve yüzde 12 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 779 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 646 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
