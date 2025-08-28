Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Bazda Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 99 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 96 bin 778 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 33 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 771 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 99 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 96 bin 778 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 234 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 912 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.