Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Bazda Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 138 bin 164 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 126 bin 668 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 374 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 366 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 138 bin 164 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 126 bin 668 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 460 megavatsaat elektrik ihracatı, 1971 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.