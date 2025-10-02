Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Analiz
Dün Türkiye'de 913 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, 914 bin 102 megavatsaat elektrik tüketildi. En yüksek tüketim 43 bin 354 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 704 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti. Üretimde en büyük pay ise ithal kömür santrallerine ait.
Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 102 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 354 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 704 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 913 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 102 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile doğal gaz ve yüzde 13,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.
Türkiye, dün 7 bin 15 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 670 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.