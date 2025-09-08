Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Gündemde

Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 332 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 87 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 573 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 396 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 428 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 236 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.