Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de günlük bazda 971 bin 266 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 962 bin 719 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşirken, hidroelektrik santralleri en fazla paya sahip oldu. Ayrıca, Türkiye 11 bin 671 megavatsaat elektrik ihracatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 33 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 698 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 17,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 671 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 348 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

