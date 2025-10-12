Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengeyi Bulamadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de toplam 859 bin 983 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 261 megavatsaat olarak gerçekleşti. İthal kömür santralleri en yüksek payla üretimde ilk sırada yer alırken, elektrik ihracatı 6 bin 959 megavatsaat, ithalat ise 11 bin 237 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 859 bin 983 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 261 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 7 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 200 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 859 bin 983 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 261 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2'lik payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile doğal gaz ve yüzde 13,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 959 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 237 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.