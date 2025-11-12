Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengeye Yaklaştı

Güncelleme:
Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 929 bin 150 megavatsaat, tüketimi ise 926 bin 82 megavatsaat olarak gerçekleşti. Doğal gaz santralleri yüzde 25,7 pay ile en fazla üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 369 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 933 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 150 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 926 bin 82 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,7 ile ithal kömür ve yüzde 12,9 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 74 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 8 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Haberler.com
