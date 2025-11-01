Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengeye Yaklaştı

Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 249 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 502 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 913 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 905 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 249 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 476 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 47 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.