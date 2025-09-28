Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengesizliği

Güncelleme:
Türkiye'de dün 895 bin 716 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 663 megavatsaat olarak gerçekleşti. Elektrik üretiminde en büyük payı ithal kömür santralleri alırken, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri de önemli katkı sağladı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 795 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 735 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 888 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 837 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
