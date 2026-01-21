Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de 1 milyon 125 bin 543 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 111 bin 306 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek saatlik tüketim 12.00'de, en düşük ise 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 969 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 58 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 167 megavatsaat elektrik ihracatı, 1933 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
