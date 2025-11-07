Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengede

Güncelleme:
Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 925 bin 988 megavatsaat, tüketimi ise 922 bin 378 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim 18.00'de kaydedildi. Üretimde en büyük pay ithal kömür santrallerine ait.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 381 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 949 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,1 ile doğal gaz ve yüzde 14 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 74 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 477 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
