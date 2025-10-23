Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengede

Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 160 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 150 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 795 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 55 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 425 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 504 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.