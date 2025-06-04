Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengede

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengede
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Dün Türkiye'de günlük bazda 883 bin 263 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 669 megavatsaat oldu. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer alırken, güneş ve hidroelektrik santralleri de önemli katkı sağladı.

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 263 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 669 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 228 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 928 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 263 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 669 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,1 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 796 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 237 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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