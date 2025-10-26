Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Denge Sağladı

Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 596 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 630 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 202 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 396 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 870 bin 596 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 630 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 344 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 384 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.