Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Belirlendi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 148 bin 517 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 140 bin 482 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 998 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 654 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 148 bin 517 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 140 bin 482 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 370 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 335 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.