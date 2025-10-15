Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Arasındaki Fark Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 153 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 724 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 115 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 697 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 726 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 504 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.