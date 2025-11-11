Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Arasındaki Denge

Türkiye'de dün 893 bin 366 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim 889 bin 859 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 18.00'de, en düşük ise 05.00'te oldu. Üretimde ithal kömür santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 366 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 859 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 800 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 341 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 366 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 859 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,8 ile doğal gaz ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 271 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 148 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
