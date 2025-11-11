Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Arasındaki Denge

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 366 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 859 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 800 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 341 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,8 ile doğal gaz ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 271 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 148 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.