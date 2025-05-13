Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Arasındaki Denge

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 840 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 568 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 191 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 486 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 897 bin 840 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 568 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 16,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 422 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 149 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.