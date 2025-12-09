Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de 985 bin 119 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 976 bin 933 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim 05.00'te kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 436 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 824 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 444 megavatsaat elektrik ihracatı, 1328 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi


