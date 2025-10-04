Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 926 bin 35 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 148 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 836 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 498 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,3'lük payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,6 ile doğal gaz ve yüzde 13,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 614 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 773 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.