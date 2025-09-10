Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 24 bin 479 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 83 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 27 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 56 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 784 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.