Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi
Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 933 bin 958 megavatsaat, tüketimi ise 936 bin 882 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 12.00'de gerçekleşti, doğal gaz santralleri üretimde en fazla paya sahip oldu.
Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 958 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 882 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 248 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 619 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,3 ile ithal kömür ve yüzde 13,3 ile linyit izledi.
Türkiye, dün 7 bin 247 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 179 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.