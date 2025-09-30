Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 688 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 494 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 108 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 586 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 913 bin 688 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 494 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,2 ile ithal kömür ve yüzde 12,8 ile linyit izledi.

Türkiye, dün 7 bin 827 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 636 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.