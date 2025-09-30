Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 913 bin 688 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 494 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 20.00'de gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimin yüzde 27'sini karşıladı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 108 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 586 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,2 ile ithal kömür ve yüzde 12,8 ile linyit izledi.

Türkiye, dün 7 bin 827 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 636 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
